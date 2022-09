Capo d’Orlando, resta percorribile la strada che conduce a San Gregorio

Slitta di una settimana la preventivata chiusura delle strada provinciale 147 per San Gregorio collegata alla ripresa dei lavori per la messa in sicurezza del tratto del faro e così per altri 7 giorni raggiungere il borgo più bello di Capo d’Orlando e l’area portuale rimane possibile da questa arteria.

Il lungomare di San Gregorio è la strada, non solo più breve per raggiungere la rilevante zona della città paladina, ma anche la preferita dagli orlandini e dai turisti e visitatori perché corre lungo il mare ed i panorami che si possono ammirare sono veramente mozzafiato. In più è il percorso più gettonato dagli amanti del footing e delle due ruote. Da lunedì 3 ottobre però il cantiere, sospeso per la stagione estiva, sarà riattivato e si transiterà solo durante la pausa dei lavori ,e cioè dalle 18 alle 7 del mattino seguente e per le intere giornate di sabato e domenica. Attualmente, dunque, il transito è ancora consentito ad esclusione dei pedoni che, secondo la contestata ordinanza della Città Metropolitana di Messina, non possono percorrere l’arteria. Motivi di sicurezza sono alla base di questa decisione perché la strada aperta al traffico non ha il marciapiede che, interessato dai lavori, è interdetto da una rete di protezione. I contestatari e soprattutto i “patiti” del footing hanno espresso la loro contrarietà alla decisione dell’ex Provincia in tanti modi, compresa l’inosservanza del divieto tant’è che in tanti continuano a percorrere la strada nonostante un cartellone stradale indichi chiaramente il divieto.

