A Taormina ancora un incendio: a rischio anche alcune abitazioni

L'ennesimo incendio ha interessato oggi il territorio di Taormina, nella zona di Mastrissa. Le fiamme sono divampate nella mattinata all'altezza, per esattezza, della Via Rossello e hanno messo a rischio anche alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Forestale e la Protezione Civile che hanno dovuto operare per diverse ore per spegnere il rogo.

L'episodio, che pare sia stato ancora una volta opera di qualche piromane, ha fatto tornare la paura nelle contrade che erano state colpite sabato scorso da un incendio di proporzioni ancora più vaste, che aveva interessato ben 7 contrade.

Preoccupazione è stata espressa dai residenti per la grave situazione degli incendi che si ripetono nelle contrade tra Taormina, Castelmola e Naxos: "Non abbiamo più parole e lacrime. Cosa accadrà nei mesi delle piogge in questi territori in cui non c'è più un solo albero? Ma noi abbiamo scelto e scegliamo ogni giorno di vivere le nostre contrade, da lì non ce ne andremo per paura di un incendio o di una frana o di uno smottamento, ma i paesi a noi vicini pagheranno un prezzo alto se non si interviene seriamente e per tempo".

