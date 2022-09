Poche domande per lo scuolabus, il Comune di Capo D'Orlando decide di riaprire i termini

«Dalla prossima settimana verranno riaperti i termini per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico». È il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, a renderlo noto in queste ore perché dalle «segnalazioni di diverse famiglie, come aggiunge sempre il primo cittadino, abbiamo constatato che purtroppo non tutti sono riusciti ad iscrivere per tempo i propri figli nonostante la scadenza del termine era stata già con chiarezza indicata anche dagli istituti scolastici. Verrete informati il prima possibile, tramite il sito del Comune e delle scuole su modi e tempi di iscrizione».

Da quest’anno scolastico il trasporto scolastico si pagherà contrariamente agli anni passati così che i mugugni tra i genitori, soprattutto tra quelli che hanno più figli, sono diventati “virali” coinvolgendo anche la politica.

Proprio la minoranza consiliare in una interrogazione al sindaco ha evidenziato come i ritardi dei lavori di messa in sicurezza della scuola Media “Mancari”, che doveva già essere consegnata all’inizio di quest’anno scolastico, stiano penalizzando i genitori che dovranno pagare lo scuolabus per il trasporto dei loro figli nel plesso di Forno Piana che li doveva ospitare provvisoriamente solo sino alla fine delle lezioni dell’anno di lezioni appena trascorso.

Mugugni che erano comparsi sui loro volti già prima, quando avevano saputo che anche la tariffa della mensa scolastica aveva subìto un’impennata.

