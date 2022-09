Una visita ortopedica a Milazzo? "Nel luglio 2023"

La “voce” dall’altro lato della cornetta è gentile, ma è la sostanza che provoca angoscia. Ben dieci mesi per poter prenotare una visita ortopedica, oltre un anno per un controllo della tiroide. Se poi c’è da aggiungere un esame i tempi si allungano. Sono queste le assurdità del sistema sanitario locale che il cittadino è costretto a subire ormai da troppo tempo. Riprendere su queste colonne argomenti che abbiamo affrontato tante volte è la dimostrazione che non si riesce a modificare una situazione che è mortificante. Ed ecco che il ricorso alle strutture private diventa inevitabile, con tutto ciò che comporta in termini di costi.

L’ultima denuncia di una lettrice è di ieri. Una semplice prenotazione al Cup, il centro unico prenotazioni dell’Asp per accedere ad una visita generale ortopedica presso l’ospedale “Fogliani”. L’addetta alle prenotazioni, come detto, gentilissima, comunica che il primo posto libero sarà nel mese di luglio 2023. Alla sorpresa, o meglio all’incredulità dell’utente, la precisazione che i tempi di attesa non cambiano neppure se una richiesta urgente. Non c’è proprio posto. E, a quanto pare, la situazione è simile anche presso il nosocomio di Barcellona dove il primo posto disponibile è previsto per febbraio.

