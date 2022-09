Roccalumera, l’ordinanza che vieta... i palloncini

Niente più palloncini lanciati nel cielo di Roccalumera. Un’ordinanza firmata al sindaco Gaetano Argiroffi vieta infatti l’utilizzo di “nastri colorati e palloncini in gomma o materiale similare, riempiti con gas più leggeri dell’aria senza l’apposizione di un oggetto di peso sufficiente o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento”. L’obiettivo è quello di ridurre l’inquinamento ed evitare che i palloncini ricadano poi sul suolo e in acqua sotto forma di rifiuto, con il rischio concreto che vengano ingeriti dagli animali causandone la morte.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata