Messina, addio a Luigi Ferlazzo Natoli. Il mondo accademico a lutto

Messina piange il professore Luigi Ferlazzo Natoli. Professore emerito dell’Università degli Studi di Messina, 82 anni, già preside della facoltà di Economia, è stato direttore dell'Istituto di Scienze economiche sociali e finanziarie della Facoltà di Economia e Commercio dal 1987 al 2000 e di Scienze economiche dal 2001 al 2004. Era stato per anni anche editorialista di Gazzetta del Sud. A ricordarlo l'ambiente accademico.

Tra i primi l'ex direttore generale Franco De Domenico: "Caro professore qui siamo insieme per l'ultima lezione in aula magna! Non ci posso credere, ci siamo sentiti avantieri, come sempre! Prima ogni mattina, per 30 anni, da quando scelsi di fare la tesi in diritto tributario e fui chiamato a collaborare alla cattedra, non certo per il mio cognome (e di questo rimarrò sempre grato). Ma anche dopo l'ultima lezione, la pensione e il trasferimento nella splendida tenuta di Patti, ci sentivamo almeno una volta ogni settimana, soprattutto negli ultimi anni, nelle competizioni elettorali, nelle quali mi ha sostenuto con entusiasmo. Col Professore (ricordo ancora le lezioni alle otto del mattino e le esercitazioni alle diciotto e trenta di ogni lunedì, mercoledì e venerdì), da subito è sorto un rapporto umanamente intenso, empatico, non solo accademico, perché ci legavano tanti altri interessi: pittura, letteratura, religione, sport, buona cucina e viaggi, ma soprattutto un legame ricolmo di affetto reciproco che ci ha permesso di superato qualche inevitabile incomprensione che nell'ambiente accademico non manca mai. Addio Professore, rimarrai sempre nel mio cuore!".

Alla famiglia le condoglianze della Gazzetta del Sud.

