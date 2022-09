Capo d'Orlando, riprendono i lavori: a fine mese sarà richiusa la provinciale per San Gregorio

A fine settembre la strada provinciale che da Capo d’Orlando centro porta al borgo di San Gregorio, e da qui al porto di Bagnoli, chiuderà nuovamente battenti per la ripresa dei lavori sospesi per il periodo estivo. Lo avrebbe deciso il summit di venerdì tra la Direzione Lavori del committente, la Città Metropolitana di Messina, proprietaria della strada, e l’impresa che si era aggiudicata la gara d’appalto, la Alberti Costruzioni di Messina. La data di chiusura al transito dovrebbe essere lunedì 26 settembre ma per averne certezza bisognerà attendere qualche giorno ancora perché la Città Metropolitana dovrà prima emettere la nuova ordinanza di chiusura dell’arteria. In pratica si riattiverà la vecchia ordinanza che prevede che i cancelli del cantiere che interrompono la circolazione, dall’incrocio con il lungomare Andrea Doria (lato ponente), al curvone del promontorio (a levante) si aprano al traffico dalle 18 alle 7 del mattino successivo quando i lavori saranno fermi. Transito normale nel fine settimana, cioè sabato e domenica, per la pausa dei lavori con esclusione dei pedoni a causa della mancanza di marciapiedi e corsie utili lungo la carreggiata aperta al traffico

