Messina: un polo sociale, culturale e museale al posto del vecchio orfanotrofio

Sulla rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana del compendio ex Iai, un tempo sede di un orfanotrofio a due passi dal viale Boccetta, la Città metropolitana va avanti come un treno. Tant’è che adesso, la IV Direzione Servizi tecnici generali, ha approvato il Documento preliminare di indirizzo alla progettazione (Dip), con un provvedimento a firma del dirigente Biagio Privitera (responsabile unico del procedimento è Rosario Bonanno). In ballo ci sono 13.936.588 euro, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Dip – si legge – «rappresenta il documento di indirizzo necessario all’avvio dell’attività di progettazione ovvero disciplina l’attività propedeutica all’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed ha dunque lo scopo di fornire il contributo utile necessario all’indirizzo e predisposizione di quanto necessario programmaticamente per addivenire alle soluzioni progettuali più confacenti e contiene gli elementi necessari per definire esigenze, obiettivi, modalità e tempi di realizzazione della progettazione degli interventi, in armonia con gli indirizzi programmatici del finanziamento».

