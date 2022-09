Messina, il tenente colonnello Francesco Falcone al comando del reparto operativo provinciale

Dai primi giorni di settembre ha assunto il Comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina il Tenente Colonnello Francesco Falcone, 43 anni, originario di Roma, che subentra al Colonnello Mauro Izzo, destinato ad assolvere l’incarico di Comandante del Comando Provinciale di Pisa.

Proveniente dal Comando Generale dell’Arma dove, dal 2014, ha svolto incarichi quale Ufficiale di Stato Maggiore, presso l’Ufficio Operazioni e, in particolare, nella Sala Operativa, per il Tenente Colonnello Falcone si tratta di un ritorno in Sicilia. Infatti, dal 2011 al 2014, l’Ufficiale ha comandato la Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante.

In precedenza, il Tenente Colonnello Falcone, dopo aver frequentato il 180° corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nell’ambito dell’organizzazione Territoriale dell’Arma, dal 2005 al 2006, ha svolto l’incarico di Comandante di Sezione presso il Nucleo Radiomobile di Torino e, dal 2007 al 2011, della Compagnia Carabinieri di Montepulciano in provincia di Siena.

Il Tenente Colonnello Falcone, nel corso della sua carriera militare, ha avuto anche esperienze all’estero, in particolare in Bosnia-Erzegovina (IPU-EUFOR) e in Afghanistan (ISAF).

© Riproduzione riservata