Messina, il ferimento al M'Ama. Prima l'aggressione in bagno poi la coltellata

L’accoltellamento è stato «un mero pretesto per uno sfogo violento». È forse questa la frase più emblematica scelta dal gip dei minori Rosa Calabrò che ha deciso il carcere per il 17enne che domenica scorsa intorno alle 2 di notte ha ferito gravemente un 23enne all’interno del locale-discoteca “M’Ama” di Grotte.

L’epilogo di un quarto d’ora assurdo e caotico, generato proprio dal 17enne finito in cella. È stato lui infatti - scrive il gip nell’ordinanza di custodia cautelare dopo la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri - a piombare a notte fonda nel bagno delle donne del locale, terrorizzando una povera ragazza che ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione del fidanzato e dei suoi amici.

E quando il fidanzato è andato a dirgliene quattro chiedendo spiegazioni in maniera civile per il suo folle gesto, il 17enne ha reagito «... prendendolo per il collo e strattonandolo». E qui entra in scena l’amico, il 23enne che poi è rimasto ferito, il quale «... interveniva in difesa dell’amico cercando di allontanare il soggetto il quale con un movimento improvviso e fulmineo lo colpiva al fianco». Lo ha fatto finire ricoverato all’ospedale Papardo in prognosi riservata dopo una lunga operazione per un colpo di coltello all’addome, e il gip Calabrò non ha dubbi a configurare nell’evento l’ipotesi del tentato omicidio aggravato.

