Stromboli, ripartono le escursioni sull'isola dopo il nubifragio di agosto

Da domani ripartono le escursioni sullo Stromboli: per l’isola e le attività un respiro di sollievo, in considerazione che l’escursionismo rappresenta la fonte principale dell’economia. La ripartenza, dopo la sospensione, dovuta ai danni causati dal violento nubifragio al vecchio sentiero, sarà possibile grazie ad un nuovo percorso, realizzato, a tempo di record, dalla Forestale e dalle guide alpine e vulcanologiche dell’isola, grazie alla donazione di un terreno da parte di un cittadino. Il sentiero consentirà di raggiungere quota 290 metri liberamente, mentre dai 291 ai 400 metri sono obbligatorie le guide. Dopo il sopralluogo, effettuato, oggi, dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo e dalla Protezione civile comunale, è arrivato il via libera all’utilizzo del nuovo sentiero, con la contestuale emanazione dell’ordinanza. Soddisfatto il sindaco: “Cominciamo, così come promesso nell’immediatezza dell’alluvione, a dare risposte concrete alla popolazione. La realizzazione del sentiero, che consentirà la ripresa delle escursioni, è sinonimo di rinascita e linfa per la vita socio-economica dell’isola”.

