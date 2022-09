Lipari, ospedale senza sala operatoria: disposta la chiusura

All’ospedale di Lipari chiude anche la sala operatoria. Da oggi, infatti, su disposizione dell’Asp di Messina, non è più possibile effettuare interventi chirurgici né endoscopie: deroghe soltanto in caso di emergenza e quando il paziente non è trasferibile con l’elisoccorso. Per la chiusura della struttura, intanto, sono saltati alcuni interventi che erano già programmati per i prossimi giorni, con i pazienti che, quindi, dovranno attivarsi per effettuarli in altri ospedali della provincia con, inevitabile, prolungamento dei tempi.

