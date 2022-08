Messina, Gazometro e mercato di Giostra si cambia ancora

Nove mesi dopo il trasferimento, il mercato di Giostra torna a casa. Da venerdì 2 settembre le bancarelle del “bisettimale” non alimentare torneranno nell’area ex Mandalari, sempre sul Viale Giostra, ma ben più a monte, dove è stato trasferito dal 2005.

La necessità di trovare uno spazio aggiuntivo per la somministrazione dei tamponi gratuiti Covid, ha consigliato ad Asp e Comune di sfruttare quell’area recintata e abbastanza centrale per dare alternative all’ex Gazometro e, a sud, al Palarescifina. A quel punto le bancarelle sono finite in strada, fra via Garibaldi e viale Regina Elena ogni martedì e venerdì. Un trasferimento che ha sicuramente giovato agli affari ma che, ha anche preoccupati i negozianti della zona, in particolare quelli della via Palermo, che hanno invece subito, dicono, un calo del fatturato. Il ritorno a Mandalari, però, non è dovuto certo al volume di affari, piuttosto alla necessità di riportare un po’ di ordine nella zona dove due volte la settimana, la viabilità delle strade limitrofe è decisamente in affanno. Il centro tamponi dell’Asp, a Mandalari era già andato via da un paio di mesi, ma adesso è tempo di trasloco anche per la struttura del Gazometro, anch’essa nata per la somministrazione dei test covid.

© Riproduzione riservata