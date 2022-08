Messina, il Giardino Corallo in mano ai giovani

Il Giardino Corallo sarà gestito per i prossimi tre anni da un gruppo di giovani. Lo spazio che ospitò in passato eventi teatrali, cinema e musica, tornerà a rivivere. Per anni è rimasto chiuso. Per anni i bandi di gara sono andati deserti perché giudicati antieconomici. Eppure in città c’era bisogno di uno spazio dove organizzare eventi: dal teatro al cinema alla musica.

Finalmente il Comune ha fatto centro grazie a un gruppo di ragazzi che si sono riuniti sotto le insegne dell'associazione Development. Tre anni rinnovabili a un canone annuo di 3800 euro. Iva esclusa. Al bando potevano partecipare operatori economici iscritti alla Camera di commercio e associazioni. E ci sono già una data e un grande ritorno. A Messina il 17 settembre arriveranno, anzi torneranno, i Sud Sound System, con un concerto live in programma alle 21,30.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Messina

© Riproduzione riservata