Assunzione 100 dipendenti a Messinaservizi: prima gli iscritti alle liste di mobilità interregionali

Assunzione 100 dipendenti Messinaservizi: pubblicato interpello, in una prima fase potranno aderire solo iscritti liste mobilità interregionali come previsto legge, dopo 10 settembre potranno partecipare tutti gli altri.

La società Messinaservizi Bene Comune S.p.a., comunica che viste le esigenze della pianta organica si sta procedendo con un interpello (vedi sito internet Messinaservizi Bene Comune S.p.a. alla pagina (https://www.messinaservizibenecomune.it/interpello-rivolto-agli-iscritti-negli-elenchi-di-cui-allarticolo-24-della-legge-regionale-n-20-del-29-settembre-2016/) per l’assunzione di 100 unità di personale. Questo primo interpello è rivolto al momento solo a coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità interregionali, come previsto nell’articolo 24 della legge Regionale Siciliana n. 20/2016. Il termine per la presentazione delle istanze di adesione a questo primo interpello è il 10 settembre, 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie speciale concorsi, avvenuto in data 26/08/2022. Chi non è iscritto in queste liste deve attendere dopo il 10 settembre, quando verrà pubblicato un successivo interpello per tutti gli altri cittadini, che potranno così presentare la propria domanda di adesione.

