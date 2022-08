Servizi sociali, ecco la long list di Messina

Messina Social City riprende da dove aveva lasciato. Dopo aver stabilizzato, la scorsa settimana, i primi 117 dipendenti che avevano lavorato a tempo determinato nel corso degli ultimi 36 mesi e in attesa di arrivare entro dicembre a quota 148, adesso la Partecipata lancia la nuova long list.

Si tratta di un elenco di professionalità di vario genere che costituiscono un serbatoio sempre disponibile a cui la società presieduta da Valeria Asquini potrà attingere per supplire ai vuoti di organico permanenti e occasionali che si vengono a creare nella moltitudine di servizi che la Msc fornisce ai messinesi, e, in particolar modo, alle fasce più deboli.

La società che si occupa di servizi sociali ha già circa 600 dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato (ma non tutti a tempo pieno). Ma ha un fabbisogno medio giornaliero di oltre 900 figure. A cui si possono aggiungere anche le coperture per i periodi di ferie, maternità o malattia.

Queste 300 e oltre figure vengono reclutate attingendo alla long lista che sarà compilata nelle prossime settimane.

