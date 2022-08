Incendio a Reitano, evacuate tre abitazioni e distrutti uliveti

Dopo quello dei giorni scorsi, che aveva danneggiato anche l'impianto idrico, un altro incendio si è verificato stamane sul territorio di Reitano.

In contrada Saia, per il forte vento di scirocco, è stato necessario l'intervento di due Canadair della protezione civile e di due elicotteri del corpo forestale guidati, nell'operazione, dall'ispettore superiore Sebastiano Giordano. Evacuate tre abitazioni per il timore che fossero avvolte dalle fiamme. Le fiamme sono state domate sono nel primo pomeriggio, dopo diverse ore di lavoro. Distrutti uliveti, terreni adibiti a pascolo e danneggiata la condotta che collega i pozzi alla rete pubblica.

