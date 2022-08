Assunzioni e ricontrattualizzazioni Barcellona. Il Comune cerca il via libera a Roma

A Palazzo Longano si programmano nuove assunzioni, per colmare i vuoti di personale che si registreranno prima della fine di quest'anno, soprattutto nei ruoli apicali, tant'è che già entro dicembre dovrebbero essere banditi i concorsi per le assunzioni di due dirigenti, uno per il Settore tecnico e un secondo per il Settore contabile.

Probabilmente, per il reclutamento dei dirigenti, saranno utilizzate graduatorie già definite con procedure concorsuali in enti locali della stessa dimensione del Comune di Barcellona. Tuttavia ciò potrà verificarsi soltanto dopo che la Cosfel, l'organismo del Ministero dell'Interno approverà la nuova rimodulazione del Piano delle assunzioni. Il pacchetto è stato votato ieri dall'esecutivo presieduto dal sindaco Pinuccio Calabrò, su proposta dell'assessore Santi Calderone dal quale dipende la gestione del personale, con il quale è stata rimodulata la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale e il relativo Piano delle assunzioni per gli anni 2022 e 2024 e il piano annuale 2022, È stata altresì prevista la ricontrattualizzazione per 62 dipendenti, per un costo complessivo di 223.183 euro.

