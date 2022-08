Taormina, revocato il divieto di balneazione: le acque sono pulite

Dopo cinque giorni di divieto di balneazione si torna ufficialmente alla piena normalità in tutto il litorale di Mazzeo. Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ieri mattina, analogamente a quanto fatto sempre nelle medesime ore anche dal primo cittadino di Letojanni, Alessandro Costa, ha revocato l'ordinanza che dall'11 agosto scorso aveva disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto a 250 metri a sud e nord della foce del torrente Mazzeo, in un'area che era stata interessata da sversamenti di acque reflue per un danno improvviso ad una condotta fognaria.

Le acque sono risultate pulite all’esito dei controlli eseguiti nelle scorse ore e così le rispettive ordinanze dei due comuni sono state revocate. Maggiori dettagli domani sull'edizione cartacea della Gazzetta del sud.

