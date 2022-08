Milazzo, bloccato con la droga prima dell'imbarco per le Eolie: arrestato un uomo

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dell’intensificazione dei quotidiani servizi di controllo dei passeggeri nelle aree portuali, in partenza da e per le Isole Eolie, i Carabinieri della Stazione di Lipari hanno notato un individuo che, a Milazzo, in procinto di imbarcarsi sull’aliscafo diretto a Lipari, ha mostrato subito un comportamento particolarmente sospettoso. L’intervento dei militari ha consentito di bloccare l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 200 grammi di cocaina, celati indosso. Pertanto, la droga, inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

