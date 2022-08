Messina: la Vara, evento di portata nazionale

Il riconoscimento della processione dell’Assunta, da parte del ministero dei Beni culturali, come evento di interesse nazionale. E ora, l’emissione di un francobollo dedicato alla Vara e ai Giganti di Messina, dopo il via libera del ministero dello Sviluppo economico, su richiesta del Circolo Filatelico Peloritano, guidato dal giornalista Cesare Giorgianni. Sono tanti gli spunti e le novità che caratterizzano l’edizione 2022 del Ferragosto messinese, quella del ritorno della festa di popolo nelle strade. Un’edizione che, non ci stanchiamo di ripetere, è dedicata alla memoria di Franz Riccobono, il “professore”, autentico interprete della “messinesità”, autore di mille battaglie (memorabili quelle per la Real Cittadella) e tante pubblicazioni, studioso e devoto della Vara e di tutti gli eventi collegati al Mezz’Agosto in riva allo Stretto.

Siamo davvero alla vigilia del grande Evento. Il maltempo di ieri ha costretto a modificare il programma relativo al trasferimento di Mata e Grifone dalla piazza di Camaro Superiore a Camaro Inferiore. A causa delle avverse condizioni meteo, infatti, la breve “passeggiata” è stata annullata e oggi i Giganti saranno trasportati direttamente da Camaro Superiore in piazza Unione europea.

Ieri mattina, invece, è stato allestito a Palazzo Zanca l’ufficio distaccato di Poste italiane per l’emissione del francobollo, una delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della rassegna “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni”. Il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso hanno manifestato il loro apprezzamento per l’idea e l’impegno del Circolo Filatelico e della stessa Azienda Pt, in considerazione anche del successo riscontrato dall’esaurimento delle cartoline disponibili.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata