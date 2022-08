«Messina meta del Ferragosto? Primo passo del rilancio turistico»

«È un segnale positivo che dimostra che la volontà di dare alla nostra Messina una connotazione turistica ed essere considerata una città di sosta e non più di passaggio, comincia a dare i suoi frutti». L’assessore Enzo Caruso commenta così la notizia relativa alla scelta di Messina come meta privilegiata, prima tra dieci località italiane, per il Ferragosto 2022, secondo il suggerimento del sito specializzato “Enjoy Travel” rivolto soprattutto alle famiglie in vacanza.

«Partiamo dal Ferragosto – spiega Caruso – ma, in realtà, vogliamo che Messina si appetibile ogni stagione, 12 mesi l’anno. Quest’anno la Vara vanta il patrocinio del ministero della Cultura, che fa assumere alla secolare processione una dimensione di più ampio respiro, ma l’obiettivo è quello di riproporre l’Agosto Messinese come lo era un tempo e di costruire un calendario annuale di eventi di forte richiamo culturale e turistico che tenda a destagionalizzare l’offerta. È importante che la città, con i suoi abitanti, prenda coscienza della grande potenzialità del nostro territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico, architettonico e culturale grazie anche ai 48 Casali con la loro storia e le loro tradizioni». E a proposito di Vara e Ferragosto, Caruso ricorda «l’attenzione di RaiUno nella trasmissione “A Sua Immagine” dedicata all’Assunta».

Un progetto più ampio, strategico, inserito negli spunti programmatici del “Rilancia Messina”.

