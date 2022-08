San Fratello riavrà la sua chiesa, Amata: "Felice per i cittadini"

“Abbiamo raccolto le istanze dei cittadini di San Fratello affinché si reperissero i fondi per la ricostruzione della chiesa di San Nicolò di Bari, distrutta nella frana del 2010, e alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ringrazia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per la sensibilità dimostrata nei confronti dei cittadini.

“La distruzione della chiesa è rimasta una ferita aperta per i sanfratellani – spiega Amata – era un simbolo di identità e tradizione, ora finalmente grazie allo stanziamento di oltre 3 milioni, fondi messi a disposizione del governo regionale l’edificio di culto potrà essere ricostruito. Voglio ringraziare i consiglieri comunali di Fdi Luigi Mondello, Maria Granza e Teresa Regalbuto per avermi sottoposto la questione, molto sentita in paese, della ricostruzione della chiesa e per la collaborazione fattiva - conclude - nel cercare trovare soluzioni ai cittadini del territorio”.

