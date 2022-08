Messina, arrivano i fondi: la Casa dello studente potrà riaprire i battenti

"La Casa dello Studente finalmente rivedrà aprire i suoi battenti grazie al finanziamento di oltre 8 milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana, che verranno impiegati per completare i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento previsti dal progetto elaborato dall’Ersu". Lo annuncia Elvira Amata,capogruppo all'Ars di Fratelli d’Italia. “Il finanziamento dell’opera - aggiunge Elvira Amata - costituisce la prova che il lavoro di squadra consente il raggiungimento di risultati importanti per la nostra città. Il mio grazie va al Presidente della Regione, Nello Musumeci, all’assessore regionale Falcone, al presidente di Ersu Pierangelo Grimaudo, per l’impegno profuso a favore degli studenti dell’Università di Messina”.

© Riproduzione riservata