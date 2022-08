Incendio a Taormina, fiamme nell'area destinata a campo da golf

Un vasto incendio ha interessato in serata la zona di contrada Vareggio a Trappitello. Il rogo ha interessato l'area dove si prevedeva la realizzazione di un complesso ricettivo con annesso campo da golf, i cui lavori si sono poi arenati nel novembre 2011 a seguito di un alluvione. I terreni, tra l'altro, sono stati posti sotto sequestro nel marzo 2020 dall'Autorità giudiziaria.

Il rogo si è sviluppato in un'area sita tra la frazione taorminese di Trappitello e la vicina località di Gaggi, per esattezza in un tratto non distante da alcune abitazioni site nel territorio della più popolosa frazione di Taormina. Le fiamme si sono propagate rapidamente raggiungendo significative proporzioni nell'ambito di un'area abbandonata ormai da un decennio, e dove tra l'altro le erbe sono ormai particolarmente alte e la vegetazione incolta. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina e i volontari della Protezione Civile.

