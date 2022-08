Barcellona, il “Copernico” cerca aule. Palazzo dei leoni ci riprova

L’edilizia scolastica degli Istituti superiori di competenza di Palazzo dei leoni resta una incompiuta. Almeno sul territorio di Barcellona, dove le due maggiori realtà, il “Copernico” e il “Medi”, storicamente, fin dalla fondazione, non hanno mai avuto una sede scolastica. L’emergenza che lo scorso anno ha reso difficile l’avvio delle attività scolastiche dell’Istituto “Niccolò Copernico”, nonostante gli ostacoli superati e da superare non preoccupa la dirigente scolastica, Angelina Benvegna, che ha lavorato a lungo, per superare i disagi al punto che l’imminente avvio dell’anno 2022-2023 non desta preoccupazioni. Intanto, per lo stesso Istituto, è giunta una ulteriore notizia positiva: potrebbe contribuire ulteriormente alla crescita dello stesso plesso che, oltre ad essere Liceo scientifico conserva l’originario indirizzo di Istituto tecnico e tecnologico. Adesso, dopo il flop del novembre dello scorso anno, quando, nonostante le rassicurazioni dell’allora dirigente Salvo Puccio, davano per risolta la problematica della mancanza di aule, e nulla è stato, la Città metropolitana di Messina ricomincia daccapo. Come già avvenuto a novembre scorso, è stato pubblicato sul sito istituzionale di Palazzo dei leoni un nuovo avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla cessione in comodato gratuito o in locazione di un immobile da destinarsi a scuola secondaria di secondo grado per l’I.T.T. e L.S.S.A. “Niccolò Copernico” di Barcellona.

La manifestazione di interesse da parte di chi mette a disposizione un edificio da adibire ad Istituto scolastico deve pervenire, per essere ammessi alla successiva fase di confronto, entro e non oltre le 12 del prossimo 22 agosto, alla Città metropolitana di Messina secondo le modalità indicate nel bando.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata