Venetico, arrivano i giochi nuovi: parco chiuso per lavori

Cambia volto l'area giochi del lungomare di Venetico, con il progetto di rigenerazione di tutte le attrezzature ludiche. Da questa mattina inizieranno i lavori di riqualificazione e , come comunicato dal sindaco Francesco Rizzo, la zona non sarà fruibile per almeno una settimana, il tempo necessario stimato per l'installazione. «È stata consegnata la fornitura dei giochi, attesi da quattro mesi – precisa Rizzo –. Di certo, avremmo preferito inserirli prima, ma c'è stato un notevole ritardo. I tanti frequentatori dell'area dovranno quindi attendere qualche giorno, però consegneremo delle strutture tutte nuove che sono sia inclusive che per i soggetti normodotati». I giochi da rimpiazzare sono ammalorati sia a causa del normale consumo che per gli agenti atmosferici. L'Amministrazione, a sua volta, ha voluto realizzare un nuovo parco (nella stessa sede), fruibile anche dai bambini diversamente abili. Una decisione urgente, per migliorare il decoro degli spazi in relazione al crescente numero di turisti che in estate raggiungono Venetico per le vacanze.

