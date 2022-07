Santa Teresa, scontro tra un fuoristrada e una vespa: grave una ragazza di 21 anni, rischia la gamba

La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori è stata agghiacciante, con il sangue schizzato anche sulla facciata del palazzo vicino la strada, e tra la paura e il panico hanno cercato di dare aiuto come hanno potuto, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La situazione, però, è apparsa critica sin da subito. Un gravissimo incidente stradale quello che ha scombussolato il pomeriggio di ieri a Santa Teresa di Riva. Erano passate da poco le 17 quando un fuoristrada e un ciclomotore si sono scontrati sulla Strada statale 114 all’ingresso lato nord della cittadina jonica, al km 31,700 della Orientale Sicula, con il bilancio finale di un ferito molto grave. A rimanere coinvolti nell'impatto un Mitsubishi L200 con cassone chiuso che procedeva in direzione di Santa Teresa, condotto da un uomo di Casalvecchio Siculo, e una Vespa 50cc che viaggiava invece verso Furci Siculo. La Vespa, condotta da un uomo di Nizza di Sicilia, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro il marciapiede sul lato destro della Statale e nell’impatto al suolo è rimasta gravemente ferita la passeggera, una donna di 21 anni, figlia del conducente, che ha subito un profondo taglio alla gamba dal quale ha perso molto sangue. La ragazza è stata soccorsa dagli automobilisti di passaggio e da altre persone presenti, che hanno cercato di tamponare la ferita dalla quale continuava ad uscire copiosamente sangue e fare rimanere cosciente la 21enne: attimi drammatici in attesa dell’arrivo dell’ambulanza da una postazione del Taorminese (quella di Santa Teresa di Riva è rientrata poco dopo da un altro intervento), giunta alle 17.30. Il medico, vista la gravità della situazione, ha richiesto l’intervento dell’elicottero del 118, che dopo aver sorvolato per alcuni istanti il centro abitato ha deciso di atterrare in piazza Antonio Stracuzzi, all’estremità sud del paese, dove l’ambulanza ha condotto la giovane a sirene spiegate per il successivo trasferimento con il velivolo al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

