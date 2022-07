Messina, la nuova destinazione dell’ex Sanderson: ecco il bando di gara

Prende forma e vigore il progetto della Regione volto a riconvertire l’ex stabilimento della Sanderson di Pistunina. Bandito, infatti, il “Concorso di progettazione a due gradi per la realizzazione di un Polo fieristico e congressuale denominato U locu da fera”, per cui sono stati stanziati 929.178,48 euro. Nello specifico, il responsabile unico del procedimento Alberto Vecchio ha firmato una determina a contrarre per la pubblicazione dello stesso bando di gara sui quotidiani, due a diffusione nazionale e altrettanti a diffusione locale. In un altro provvedimento, firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico Salvatore Lizzio, nominate le figure professionali di supporto (dalla predisposizione e controllo procedure di gara, al direttore dell’esecuzione del contratto, passando per il collaboratore alle attività del rup).

Il concorso di idee è stato curato da Genio civile di Agrigento che ha altresì preparato il bando di gara, sulla base di un documento di indirizzo alla progettazione redatto dall’Ufficio speciale per la progettazione della Presidenza della Regione Siciliana, guidato da Leonardo Santoro. Si punta a realizzare, su 70.000 metri quadri dell’area, un Polo fieristico e congressuale con un grande corpo di fabbrica principale, nel quale troveranno ospitalità sia il centro congressi che sale a vocazione promozionale e di marketing.

