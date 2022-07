Sant'Agata Militello, perde il controllo del monopattino: grave un 40enne

Incidente autonomo nella serata di sabato a Sant’Agata Militello. Un 40enne del luogo ha perso il controllo del monopattino sul quale viaggiava mentre si trovava in località Telegrafo ed è rovinosamente caduto sull’asfalto. L’incidente è accaduto intorno alle 20.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito all’ospedale santagatese dove è giunti in condizioni particolarmente critiche. I sanitari hanno riscontrato fratture multiple in varie parti del corpo e, vista la gravità delle ferite riportate, in particolare un forte trauma cranico, dovuto verosimilmente ad un colpo in testa accusato nella

caduta, i medici del pronto soccorso santagatese hanno quindi optato per il trasferimento al Policlinico di Messina dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.

© Riproduzione riservata