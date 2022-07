Mattinata a rischio code: in autostrada uscita obbligatoria a Rometta

È la classica giornata in cui, se è possibile, è meglio non mettersi in auto in quel tratto della zona tirrenica. Finalmente, dopo almeno un paio di anni di segnalazioni e di evidente pericolo, il Cas ha trovato il tempo e il modo per poter rimettere in sicurezza la rampa in discesa dello svincolo di Giostra. Non un’uscita qualsiasi quella, perché per chi viaggia da Palermo verso Messina, quello è l’unico tragitto possibile. Per questo i lavori in quella zona, per quanto urgenti, restano comunque un passaggio delicato per tutto il quadrante tirrenico della A20.

Oggi saranno effettuate le attività di scarificazione profonda e rifacimento del nuovo tappetino stradale in asfalto negli ultimi 200 metri della rampa. Le operazioni verranno effettuate nell’arco di otto ore, tra le 6 e le 14. Un orario e un giorno decisi di comune accordo fra Prefettura, Cas, Questura e amministratori locali perché ritenuti i meno impattanti sul traffico. Primo perché i mezzi pesanti non dovrebbero circolare di sabato mattina e poi perché il flusso balneare più significativo dovrebbe essere, a quell’ora, in senso opposto.

Nel corso di quelle ore lo svincolo di Giostra, solo per chi proviene da Villafranca, non sarà percorribile e per via dei lavori del viadotto Ritiro a cascata, sulla A20 Messina-Palermo sarà interdetto temporaneamente al transito anche l’ingresso autostradale di Villafranca. Dunque chi si trova in viaggio da Palermo verso Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria al casello di Rometta.

