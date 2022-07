Barcellona, il legale del Cas: «le relazioni sui viadotti non ci sono ancora»

«Non esiste alcuna Commissione accreditata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che abbia prodotto valutazioni in merito allo stato finale delle prove di carico e dei rilievi ancora in corso sui cavalcavia dell'A20 Messina-Palermo». Sono le parole del legale nominato dal Cas per curare l'istanza di dissequestro alla Procura di Barcellona, l'avvocato Giuseppe Lo Presti, interpellato sul punto dopo le dichiarazioni e l'interpellanza del parlamentare regionale e capogruppo di Forza Italia all'Ars, Tommaso Calderone, che nei giorni scorsi ha presentato anche una mozione urgente al Governo regionale.

«Dopo il sequestro è stata avviata una consulenza di parte a cura del Cas che ha determinato la nomina di due professori universitari e di un ingegnere specializzato, i quali hanno proceduto a realizzare i numerosi accertamenti attraverso le complicatissime e reiterate prove di carico da parte delle ditte incaricate. Al momento non c'è nessuna relazione - conclude l'avvocato Giuseppe Lo Presti - anche perché si è in attesa dei passaggi conclusivi, che dovrebbero avvenire a breve con gli accertamenti previsti sugli ultimi cavalcavia interessati. Solo dopo si avrà un rapporto dettagliato per capire come e quando si potrà procedere su quanto auspicato da tutti».

