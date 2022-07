Morire di solitudine. Trovato senza vita nella sua casa di Barcellona: era lì da sette giorni

Da giorni non si avevano più sue notizie e il vicinato, in preda alla preoccupazione, ha fatto scattare l'allarme. Viveva da solo l'uomo di 60 anni deceduto nella sua abitazione di Sant'Antonino.

La tragica scoperta è toccata ai vigili del fuoco di Milazzo, giunti sul posto dopo la segnalazione della sorella, residente nel nord-Italia, contattata da alcuni conoscenti dell'uomo. Sono stati gli operatori del 118, e successivamente il medico incaricato, a constatare il decesso per cause naturali.

Una triste pagina di solitudine, come tante in città, inasprita da alcune patologie non del tutto invalidanti.

Al domicilio sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Barcellona, a cui i medici hanno riferito che la morte è avvenuta verosimilmente oltre una settimana prima dal ritrovamento. Sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza o colluttazione.

Anche se non è stato confermato ufficialmente, pare che nei mesi scorsi l'uomo avesse rifiutato l'assistenza domiciliare prevista dal Comune attraverso i servizi del Distretto socio-sanitario, tanto che in determinati mesi dell'anno raggiungeva autonomamente la sorella per trascorrere periodi vicino alla famiglia. Ciò che si conosce è che l'uomo trascorreva una vita normale, dedita alle mansioni quotidiane della casa, limitando le uscite solo per lo stretto necessario.

