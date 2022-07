La Valle del Mela in festa per padre Trifirò, il prete ambientalista: 55 anni di sacerdozio

Il prete ambientalista della Valle del Mela padre Giuseppe Trifirò celebra 55 anni di sacerdozio. Così venerdì la sua gente ha voluto festeggiare questo importante anniversario. Dopo una celebrazione eucaristica del tardo pomeriggio nella chiesa parrocchiale, un momento di gioia e di festa si è tenuto sul sagrato della chiesa in piazza della Visitazione a dimostrazione dell'affetto che da anni lega la comunità tutta al proprio parroco. Proprio come a ricordare il 15 luglio di 55 anni fa quando nel paese natale di San Filippo del Mela una piazza gremita assisteva all'ordinazione sacerdotale del giovane Trifirò alla presenza di mons. Francesco Tortora, prelato di Santa Lucia del Mela e il giorno dopo, ricorrenza della Madonna del Carmelo, la comunità partecipava alla celebrazione della prima messa solenne del neo sacerdote, attorniato dal vescovo e da tanti altri preti e a cui è seguita la processione della Vergine. Ora padre Trifirò continua ad essere il sacerdote instancabile che tutti conoscono, con l'esperienza e lo zelo dei suoi 81 anni e la caparbietà di chi non si arrende mai e vorrebbe migliorare la realtà ambientale della zona in cui vive. Le sue lotte ambientaliste lo hanno visto sempre in prima fila con determinazione per la tutela della salute dei cittadini.

