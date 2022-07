La strenua lotta all’inciviltà sui rifiuti a Barcellona: oltre 1500 multe ancora non bastano

Non rimangono senza risposte gli appelli di condanna lanciati da molti cittadini e dagli amministratori contro chi deturpa la città ed amplia il ventaglio delle storture ancora evidenti in tutto il territorio comunale. E per chi pervicacemente non si adegua alla legge o alle ordinanze sul fronte dei rifiuti, le sanzioni appaiono inevitabili. Le ultime due settimane, concomitanti all'emergenza ambientale, hanno prodotto un numero considerevole di multe che hanno fatto superare il tetto dei 1500 verbali elevati a seguito di infrazioni. Tutte d’importo pari a 500 euro, indirizzate casa per casa a chi ha sporcato l’ambiente, infischiandosene del decoro e della necessità di differenziare i materiali riciclabili, quali plastica, carta, cartone e vetro. La Polizia municipale, grazie all'uso delle telecamere itineranti “e-killer”, installate in diversi punti sensibili della città, procede senza sosta per combattere il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di sacchi e rifiuti a ridosso dei marciapiedi o nei pressi delle vituperate isole. Tutto a poco meno di un anno dalla redazione e successiva approvazione del regolamento per l'uso delle immagini, predisposto dall'Amministrazione Calabrò su proposta dell'assessore all'ambiente Paolo Pino.

