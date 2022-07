Policlinico di Messina, lo scandalo del pronto soccorso

Il pronto soccorso generale del Policlinico universitario ospitato al padiglione C attualmente è messo peggio di un ospedale da campo in Ucraina. C’è soltanto un tendone blu ormai da mesi con annesse “tre stanzette tre” per accogliere i pazienti, molti dei quali dopo attese di ore se ne tornano sconsolati a casa o si rivolgono ad altri ospedali. Il sovraffollamento totale è storia di ogni giorno.

E i lavori di adeguamento del padiglione E iniziati ormai nel lontano dicembre del 2020 per realizzare il nuovo pronto soccorso generale, che avrebbero dovuto durare solo 6 mesi, sono fermi ormai da settimane. Anche se riprendessero domani ci vorrebbe probabilmente un anno e mezzo di tempo per ultimarli.

Quindi il primo approccio terapeutico fondamentale nel più grande ospedale cittadino, che è anche un punto di riferimento sanitario per tutta la Sicilia e la Calabria, vive da due anni in uno stato di precarietà, che viene mitigata solo grazie alla straordinaria abnegazione di medici, infermieri e operatori, i quali lottano ogni giorno per assicurare un minimo di dignità e assistenza ai pazienti. Ma i miracoli non possono farli. La situazione è realmente drammatica. Basta passarci un paio d’ore, lì davanti, per rendersene conto.

Questo stato di cose non può certo continuare all’infinito ma va al più presto avviato a soluzione prescindendo dalla classica “caccia alle colpe”, che potrebbe eventualmente diventare materia per una futura inchiesta.

