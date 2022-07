Niente guardia medica turistica: a rischio S. Alessio e Giardini Naxos

In estate raggiungono anche 40.000 abitanti, in una fra le aree a maggiore vocazione turistica della regione, ma rischiano di rimanere ancora una volta senza un servizio di prima assistenza sanitaria fondamentale nella stagione estiva.

In due località come Giardini Naxos e Sant’Alessio Siculo, infatti, anche questa stagione potrebbe non essere attivato il Servizio di continuità assistenziale stagionale (Guardia medica turistica), presidio che in passato veniva regolarmente garantito dalle 8 alle 20 di tutti i giorni, dal 15 giugno al 15 settembre. Il 13 giugno nessun medico ha risposto alla convocazione, in quanto quasi tutti impegnati nelle Usca, e adesso il dirigente dell’Asp Carmelo Crisicelli ha emanato un nuovo avviso per i medici interessati all’accettazione diretta dell’incarico del servizio di Guardia medica turistica in sei sedi vacanti e inattive (S. Alessio Siculo, Giardini Naxos, Tonnarella, Oliveri, Capo d’Orlando e Castel di Tusa), che potranno rivolgersi all’Ufficio di continuità assistenziale all’ex ospedale Regina Margherita.

Il caso è stato sollevato anche dal deputato regionale Danilo Lo Giudice, sindaco di S. Teresa di Riva, che ha presentato un’interrogazione all’Assemblea regionale siciliana, rivolta all'assessore alla Salute Ruggero Razza.

