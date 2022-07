Taormina, Spartà direttore generale di Asm. La parola adesso passa all’Aula

Dopo l’addio definitivo di Nunzio Priolo, Asm non perde tempo e procede con una doppia soluzione per rimediare all’emergenza della mancanza in piena stagione turistica della figura del direttore generale che è anche il responsabile legale dell’Azienda servizi municipalizzati. Il Cda di Asm ha chiesto al consiglio comunale di riunirsi per deliberare la nomina a dg di Salvatore Spartà. L’azienda aveva nominato in precedenza come direttore generale Priolo, che si era insediato l’1 febbraio scorso e poi il 25 maggio si era dimesso, rimanendo per altri 30 giorni per consentire ad Asm di iniziare a valutare una soluzione alternativa e così prepararsi alla sua sostituzione.

Nella selezione che aveva portato alla nomina di Priolo, si era presentato anche un secondo professionista che aveva fatto pervenire la sua istanza di candidatura a dg il 15 novembre 2021, ed era proprio Spartà. Adesso, dopo le dimissioni definitive di Priolo, rassegnate in data 1 luglio 2022, il Cda di Asm, formato dal presidente Alfio Auteri e dai componenti Mario Smiroldo e Stefano Loria, ha deliberato la proposta di nomina del nuovo direttore generale di Asm, «individuandolo nella persona del dott. Spartà», nato a Randazzo il 6 agosto 1964. Una scelta che dovrà adesso essere ratificata dall’assemblea cittadina, come già avvenne con Priolo.

