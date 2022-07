Messina, Torre Faro al buio per un guasto elettrico: in tilt centralino Municipale

Cittadini disperati stasera per via di un lungo black out che ha interessato il villaggio di Torre Faro che in queste settimane è letteralmente preso d’assalto da turisti e da chi vuole godere delle bellezze del borgo. Il guasto ha riguardato la fornitura elettrica delle case della zona. L’energia è mancata intorno alle 20 e per le quattro ore successive non è tornata. Preso d’assalto anche il centralino della Polizia municipale dai cittadini che lamentavano le scarse informazioni dal gestore.

