Barcellona, nomina a direttore di Anestesia a Patti: interrogazione su iter e i requisiti

Le modalità ritenute anomale adottate dall'Asp di Messina nella procedura di nomina di un medico di Barcellona, il dottor Antonino Genovese, nell’incarico di facente funzioni di direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Patti, sono state oggetto di un’interrogazione parlamentare presentata dal deputato regionale on. Pino Galluzzo, componente della Commissione sanità, rivolta al presidente Nello Musumeci e all'assessore Ruggero Razza. Infatti, pur essendo state contestate dal sindacato “Co.A.S. Medici Dirigenti” di Messina presunte anomalie, la delibera di nomina firmata dal commissario straordinario Asp e gli atti propedeutici alla delibera non sono stati ancora revocati. Anche se il commissario straordinario Bernardo Alagna ha risposto al sindacato: «Si è provveduto a convocare la Commissione giudicatrice al fine di una rivalutazione dei requisiti del dott. Antonino Genovese e l'adozione da parte di questa Azienda dei conseguenziali provvedimenti».

Nella sua interrogazione, intanto Galluzzo ha richiesto una risposta scritta, a partire dall'esito della riunione della commissione esaminatrice composta da due primari – di Taormina e Patti –convocata per lunedì scorso al fine di rivalutare i requisiti, Alla commissione Galluzzo «sollecita di richiedere alla direzione generale dell’Asp, in autotutela, l’annullamento dell’atto di nomina». L'intera vicenda potrebbe avere anche un risvolto giudiziario in quanto l'atto ispettivo è stato trasmesso alla magistratura.

