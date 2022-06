Messina, inseguimento tra le vie della città: 57enne arrestato per detenzione di droga

Ha deliberatamente ignorato l’alt della Polizia dandosi alla fuga a bordo di uno scooter. Nel tentativo di dileguarsi, si è quindi reso protagonista nelle vie cittadine di un inseguimento pericoloso per sé e per gli altri utenti della strada.

Dopo averlo raggiunto e bloccato, i poliziotti delle Volanti hanno sottoposto il cinquantasettenne messinese a perquisizione personale e domiciliare da cui è emersa la detenzione di modiche quantità di marijuana ed eroina. Sequestrati altresì un coltello a serramanico con tracce di sostanza stupefacente del tipo eroina, due bilancini di precisione e altro materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

L’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Un ulteriore arresto è stato eseguito dai poliziotti delle Volanti a carico di un altro soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari e responsabile di averne violato le prescrizioni. L’uomo si è allontanato arbitrariamente e senza alcun permesso dalla propria abitazione dove si trova ristretto per i reati di atti persecutori e lesioni personali. Ad attenderlo i poliziotti delle Volanti che lo hanno arrestato per il reato di evasione.

