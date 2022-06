Tripi, contributo di un milione e mezzo per restaurare il sito di Abacena

Centra l’obiettivo prefissato l’amministrazione tripense, ottenendo dal ministero della Cultura il finanziamento di 1.590.00 euro per il progetto “Abakainon 4.0”, presentato lo scorso marzo, risultando uno dei 24 elaborati approvati per tutta la Sicilia per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del Pnrr. Il ministero ha infatti raggiunto tutti gli obiettivi previsti per la scadenza del 30 giugno e il decreto del “Piano nazionale borghi” ha confermato così il finanziamento di 398.421.075 di euro per gli investimenti nei borghi a rischio spopolamento. Il progetto “Abakainon 4.0”, che ha ottenuto un punteggio di 67, tiene conto degli asset strategici europei, con la transizione digitale e green, in particolare, insieme alle priorità nazionali del Pnrr, ovvero i giovani le donne e gli anziani.

Tripi ha una vocazione turistica in larga parte inespressa, con questo progetto verrà incentivata l’occupazione nel settore privato rilanciando l’economia, partendo dal turismo archeonaturalistico ed enogastronomico, sfruttando a pieno le risorse offerte dal comprensorio archeologico di “Tindari-Abakainon”. Tutto il settore turistico e agricolo e artigianale verrà poi modernizzato e digitalizzato, con prevedibili benefici occupazionali.

