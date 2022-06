Messina, caos elettorale. Palazzo Zanca: "Sette linee telefoniche per i cambi di sezione"

In riferimento all’articolo pubblicato da Gazzetta del Sud online in data 21 giugno 2022, dal titolo “Messina, storie dall’inferno dei seggi: <Grazie al nostro “salvatore”>, il Comune di Messina precisa quanto segue: “Lo scorso 12 giugno, con tempismo e spirito di servizio, attraverso il nostro ufficio stampa ed i social collegati, abbiamo comunicato alla cittadinanza che l’Ufficio Elettorale del Comune di Messina avrebbe dedicato nell’immediatezza sette linee telefoniche per rendere nota la nuova sezione elettorale di iscrizione a quegli elettori che, a causa del mancato recapito della posta, non avevano ricevuto la comunicazione del Comune di iscrizione in diversa sezione elettorale. Si precisa che il cambio della sezione elettorale di iscrizione è stato effettuato per obbligo di legge per quei cittadini che hanno cambiato la residenza e per riequilibrare il numero degli iscritti nelle 253 sezioni elettorali. Spiace che per alcuni cittadini si sia creato un disagio, come riportato nelle dichiarazioni presenti nell’articolo; siamo comunque certi che la diffusione di quei numeri sia stata utile alla risoluzione del problema per la maggioranza dei casi e certamente non risponde assolutamente a verità che “la maggior parte delle volte non si sia risposto al telefono”, in quanto i dipendenti comunali hanno occupato quelle postazioni con impegno e dedizione, rispondendo a centinaia di telefonate.

