Taormina, l’ospedale S. Vincenzo ha troppe criticità

Si fa sempre più preoccupante la situazione dell'ospedale “San Vincenzo” di Taormina e i sindacati sono pronti ad indire una riunione d'urgenza con i lavoratori del presidio di contrada Sirina. La riunione in via di preparazione servirà per un confronto sulla situazione con i medici, gli infermieri ed il personale impiegato al “San Vincenzo”. Nell’incontro verrà analizzato il momento e saranno valutate eventuali iniziative da intraprendere. La data ipotizzata dalle segreterie provinciali delle sigle sindacali è quella del 30 giugno. Diversi reparti soffrono e affrontano criticità che non trovano una svolta e la prospettiva, che si teme e che si intende scongiurare, sembra essere quella del depotenziamento di una struttura che, già da un decennio a questa parte, ha visto sfumare, progressivamente, un centinaio di posti letto.

Il Pronto soccorso, “cuore pulsante” delle attività del presidio, fa i conti con una forte carenza di personale e in questa fase, per sopperire all'emergenza, stanno dando una mano con i turni anche i medici di altri reparti, in particolare quelli della Chirurgia generale. Soffre anche la Medicina generale e pure qui servirebbero almeno due medici per affrontare i mesi estivi in cui le presenze sul territorio sono destinate ad aumentare e, di riflesso, anche le persone che richiederanno prestazioni assistenziali in ospedale.

