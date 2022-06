Messina, si protegge e riqualifica un tratto di costa

Si avvicina l’avvio dei “Lavori di protezione del promontorio attiguo alla foce del Torrente Annunziata e riqualificazione delle aree limitrofe”.

Nell’ambito della procedura di Valutazione d’impatto ambientale (Via) integrata con la valutazione di incidenza, finalizzata all’ottenimento del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), il segretario generale dell’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia Leonardo Santoro ha rilasciato all’Autorità di sistema portuale dello Stretto il nulla osta idraulico e azionato il semaforo verde per l’accesso all’alveo del corso d’acqua. In buona sostanza, via libera «alla realizzazione degli interventi» previsti. Nel provvedimento, peraltro, si attesta che, «con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica», gli interventi «interferiscono con il dissesto denominato “Annunziata: area soggetta a fenomeni di erosione costiera classificata con grado di pericolosità P2 e grado di rischio R2». L’inizio dei lavori dovrà avvenire «entro 90 giorni dalla data della presente autorizzazione», firmata mercoledì scorso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata