Messina, occupazione e centro bambini i nuovi servizi offerti dal CIRS

Mercoledì 1 giugno, alle 18.30, nella sede del CIRS verranno presentati altri due servizi rientranti nelle attività previste dal “Palazzo delle Donne”. Si tratta del Punto Occupazione, gestito direttamente dal Centro per l'Impiego, e del Centro bambini e famiglie “la Glicine- profumo d'infanzia”, realizzato nell'ambito del progetto “Buona scuola” di Messina Social City e condiviso nella sua attuazione con il Cirs.

Il Punto Occupazione è attivo ogni martedì dalle 10.00 alle 13.00 nella sede del Cirs di via Mons. Francesco Bruno con la presenza di due funzionarie appositamente incaricate dal Centro per l'Impiego di Messina. Lo sportello è aperto a tutti coloro che desiderano entrare nel mondo del lavoro. A tal fine è assicurata una consulenza mirata a facilitare il percorso di inserimento professionale attraverso azioni di profilazione e screening. Un primo approccio per l'utenza, che sarà poi convocata per un secondo appuntamento nella sede principale del Centro per l'Impiego, in via Dogali, dove verranno proposte agli interessati le diverse opportunità: tirocini formativi e/o di inclusione sociale, programma di garanzia Giovani, apprendistato o altre possibilità lavorative.

Sono ancora aperte le iscrizioni per il servizio dedicato ai bambini e alle famiglie operativo all'interno del Cirs e attivato da Messina Social City nell'ambito del progetto “Buona scuola”.

Il Centro Bambini e Famiglie “La Glicine- profumo d'infanzia” è uno spazio appositamente attrezzato e dotato di un ingresso separato e di un'ampio spazio esterno pensato per le attività di carattere educativo e ludico dei piccoli dai tre mesi a tre anni. Il Centro prevede la fruizione del servizio da parte di bambini insieme ad un genitore o ad un adulto accompagnatore, che concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del Centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori presenti. Si tratta dunque di un luogo co-educativo, che favorisce i processi di crescita e lo sviluppo di competenze attraverso la conoscenza reciproca, il confronto, la socialità e il gioco. “La Glicine- profumo d'infanzia” è aperto dal lunedì al sabato ed è articolato su due moduli: la mattina dalle 8.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00.

Per iscriversi è possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito https://www.messinasocialcity.it/ .

Mercoledì al Cirs verrà inoltre presentata la preziosa collaborazione con La Banca del Tempo “Zancle Solidale”, che ha aderito al “Palazzo delle Donne” e garantirà collaborazione e supporto alle attività delle associazioni già operative, coinvolte e da coinvolgere.

“Con queste iniziative- commenta la vice presidente del CIRS Cinzia Fresina- l’ente vuole proporre una concezione attuale di welfare integrato che garantisca, quale effetto diretto, l’inclusione e l’autonomia dei destinatari secondo le specifiche esigenze. Come effetto indiretto l'implementazione della rete di associazioni ed enti del territorio pur diverse tra loro, ma tutte necessarie per le peculiarità operative di ciascuno. Il Palazzo delle Donne del CIRS quindi, non ancora luogo fisico ma condivisione di servizi, è frutto della collaborazione della città con professionisti, operatori sociali e istituzionali si auspica sempre più numerosi, per la realizzazione del bene comune” .

