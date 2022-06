Messina, demolizione Sea Flight: finalmente via ai lavori

L’ecomostro adesso ha davvero i giorni contati. Sono partiti la scorsa settimana i lavori per la demolizione dell’ex Sea Flight, la struttura in cemento e soprattutto acciaio che domina, seconda solo al Pilone, lo skyline di Torre Faro.

Per l’abbattimento completo serviranno altre tre settimane ma intanto l’avvio dei lavori è un segnale, finalmente, di discontinuità.

Se ne sta occupando una azienda di Tortorici, la A&C Fratelli Calà Srls, che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 41% su un importo a base di gara di 179.883,49 euro.

È stata la città metropolitana, per la precisione la V Direzione ambiente e pianificazione-Servizio ingegneria, ad affidare i lavori.

L’azienda specializzata dovrà, nello specifico, procedere alla dismissione e demolizione delle strutture del vecchio cantiere navale e delle superfetazioni, con smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti, oltre alla caratterizzazione delle matrici ambientali al fine di definire eventuali successivi interventi.

