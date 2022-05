UN'ISOLA "NUDA"

La troupe della fiction Rai lascia Stromboli, tra occhi lucidi e lacrime

Per il segreto istruttorio non trapela nulla sulle dichiarazioni rese alla Procura. Pontecorvo dice che la sceneggiatura era prevista, Levi che erano in possesso di tutte le autorizzazioni, smentendo che l’Angiolini fosse sul set. Gli strombolani ora chiedono giustizia e risarcimento