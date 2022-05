Furci Siculo, scontro tra due auto: ferito un diciannovenne

Una vettura si è fermata a pochi centimetri dall’icona della Madonna del buon viaggio, sfiorando i pali che sorreggono l’insegna “O Maria proteggimi”, l’altra è rimasta al centro della carreggiata. Un rocambolesco incidente quello avvenuto alle 13.30 di oggi al km 31,300 della Strada statale 114, all’ingresso lato sud di Furci Siculo, in uscita dal ponte sul torrente Savoca, con un bilancio di due mezzi danneggiati e un ferito non grave. A rimanere coinvolte due autovetture che procedevano in direzioni opposte, una Fiat Grande punto che viaggiava verso Santa Teresa di Riva e una Citroen C3 diretta nella cittadina furcese.

L’impatto è avvenuto al centro della carreggiata, tra la parte anteriore sinistra della C3 e la fiancata sinistra della Grande Punto e subito dopo la C3 ha proseguito la marcia per altri venti metri, finendo sul lato opposto contro il muretto di delimitazione in cemento, perdendo nell’urto la ruota anteriore, fermandosi dentro l’icona della Madonna del buon viaggio, dopo aver divelto e abbattuto la tabella stradale che indica la fine del territorio di Furci, a pochi centimetri dall’edicola votiva. La Fiat, invece, è rimasta al centro della Ss 114 dopo aver compiuto un testacoda. Le conseguenze maggiori le ha avute il conducente di quest’ultima, il 19enne F. C. di Santa Teresa, che ha riportato un lieve trauma cranico ed è stato condotto all’ospedale di Taormina dall’ambulanza del 118 per accertamenti, mentre al volante della Citroen vi era una donna di Roccalumera che non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica, mentre la Polizia locale di Furci ha disciplinato il traffico, in tilt per oltre mezz’ora tra i due comuni.

