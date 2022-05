Vasto incendio in una abitazione disabitata di Barcellona, nel quartiere di Sant'Andrea. In fiamme i locali al secondo piano di un palazzo, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia a supporto. A quanto pare, il rogo sarebbe stato originato dal malfunzionamento di un forno di un panificio posto al piano terra. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

